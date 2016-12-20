《全球汇市》美元回升逼近14年高位，日央行公布利率决议后日圆下滑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0383 1.0402 -0.18 -4.39 1.0860 美元/日圆 117.84 117.07 +0.66 -2.04 120.30 欧元/日圆 122.38 121.76 +0.51 -6.20 130.47 美元/瑞郎 1.0283 1.0268 +0.15 +2.65 1.0018 英镑/美元 1.2380 1.2398 -0.15 -16.00 1.4738 美元/加元 1.3410 1.3407 +0.02 -3.10 1.3839 美元/离岸人民币 6.9465 6.9315 +0.22 +5.76 6.5680 澳元/美元 0.7248 0.7245 +0.04 -0.37 0.7275 新西兰元/美元 0.6916 0.6927 -0.16 +1.33 0.6825 澳元/日圆 85.470 84.810 +0.78 -2.45 87.620 新西兰元/日圆 81.510 81.090 +0.52 -0.57 81.980 英镑/日圆 145.92 145.15 +0.53 -17.66 177.22 澳元/新西兰元 1.0484 1.0452 +0.31 -1.69 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧/李爽/王颖/于春红; 审校 白云/王洋/孙茉莉/王兴亚/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。