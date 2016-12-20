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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 15:10 BJT

《全球汇市》美元回升逼近14年高位，日央行公布利率决议后日圆下滑

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0383  1.0402  -0.18  -4.39  1.0860
    美元/日圆            117.84  117.07  +0.66  -2.04  120.30
    欧元/日圆         122.38  121.76  +0.51  -6.20  130.47
    美元/瑞郎            1.0283  1.0268  +0.15  +2.65  1.0018
    英镑/美元            1.2380  1.2398  -0.15 -16.00  1.4738
    美元/加元            1.3410  1.3407  +0.02  -3.10  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9465  6.9315  +0.22  +5.76  6.5680
    澳元/美元            0.7248  0.7245  +0.04  -0.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.6916  0.6927  -0.16  +1.33  0.6825
    澳元/日圆         85.470  84.810  +0.78  -2.45  87.620
    新西兰元/日圆     81.510  81.090  +0.52  -0.57  81.980
    英镑/日圆         145.92  145.15  +0.53 -17.66  177.22
    澳元/新西兰元     1.0484  1.0452  +0.31  -1.69  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/张明钧/李爽/王颖/于春红; 审校 白云/王洋/孙茉莉/王兴亚/艾茂林)

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