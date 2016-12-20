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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 18:19 BJT

更新版 1-台湾货币市场：大银行开跨月惟利率略高，资金多但短票利率居高不下

* 大银行开始跨月拆借，利率开略高
    * 票券商14天拆款利率在0.56-0.57%
    * 市场资金虽多，短票利率居高不下
    * RP市场资金略偏多，利率大致持稳

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北12月20日 - 台湾银行间年内短率周二大致持稳，跨月利率略走高。资金调度
人员指出，今天市场资金相当充裕，多家大型银行已陆续提供跨月拆借；但在利率方面，对
票券商14天期拆在0.56-0.57%，对银行则介于0.42-0.50%。
    
    两位票券商资调人员表示，昨天跟中小银行承做的跨月拆借，利率仅0.50%，但今天大
型银行开出上述较高利率，亦使拆款利率随之走扬。
    
    〞今天钱很多喔，需求也不弱，14天期利率我们做在0.56%。〞一大型商银资调人员说
。
    
    一大型银行资调人员亦称，今天资金相当充裕，一大早就有银行主动上门推销资金，部
分外商银行甚至一早就排队〞报央〞，等待央行进场冲销多余资金。
    
    他们说，今天大型银行对票券商的两周拆款利率大都落在0.56-0.57%，较昨天的0.50%
高出许多，亦使跨月拆款利率走扬；但各银行资金应该很多，而且目前缺口不大，不急着今
天拿钱，也许接下来有机会等到利率下调。
    
    两位大型票券商资调人员均称，今天市场钱偏多，但各大银行开出的跨月利率〞好像报
的有点高〞，致利率不跌反升。
     
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                  0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%             0.171-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.450%             0.171-0.450%   
   --两周拆款利率区间           0.185-0.580%             0.400-0.440% 
 
    **短票利率居高不下**
    
    短票方面，票券商交易员指出，感觉上今天市场资金相当多，各银行买票意愿也很强，
惟随拆款利率逆势走高，短票利率居高不下，月内在0.43%左右，跨月仍在0.55%至0.57%。
    
    〞出乎预料，大型银行拉高拆款利率，短票利率下不来。〞一大型票券商交易员说。
    
    他们并称，因跨月短票利率仍偏高，今天缺口较小，而且有把握可以安然度过本月底的
新历年关，目前采月内与跨月票搭配的方式，希望接下来利率能略为下滑。
            
    今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%，少数成交在0.53%；上日亦
同；月内自保短票利率0.40-0.43%；上日则在0.40-0.45%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.558%，区间在0.35-0.60%，
成交金额49亿台币；前日加权平均利率为0.567%，区间在0.52-0.60%，成交金额108.61亿台
币。
       
    台湾央行周二发行779亿台币定存单，较今日到期定存单金额778亿台币，发行余额增1
亿台币。
        
    本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；本周余日分别有：周三838亿、周
四6,026.2亿，及周五1,110亿。
   
    拆款中心资料 显示，周二银行超额准备为306亿台币，累计超额准备为1兆1,148
亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,652亿台币。 
    
      　      
    **RP市场资金多**
    
    债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，因上周央行定存单发行大减，
已让这两天市场资金转为偏多，但还不到宽松的地步，利率则涨跌互见。
     
    〞今天钱多啊，但利率没什么动。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员也说，今天钱满好找的，因部分行库已调完积数，陆续有钱供操
作，利率大致持稳。
    
    今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日亦同；月内公司
债附买回利率成交在0.40-0.42%，上日则在0.42-0.43%；跨月天期公债成交在0.34%，上日
在0.35%，公司债则落在0.42%，上日在0.45%。
                         
    今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30-0.33%，上日则在
0.30-0.35%；公司债附买回利率落在0.30-0.35%，与上日亦同；而跨年公债参考利率维持上
日水准；即在0.30-0.35%；公司债利率区间则下移，主要成交在0.36-0.40%；上日则在0.38
-0.40%。(完) 

 (记者 罗两莎；审校 林高丽)

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