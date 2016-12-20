全球金市：金价下跌，德国和土耳其的袭击事件未能刺激避险买盘

美联储主席叶伦对美国劳动市场发表乐观评论，强化明年进一步加息的可能性。

INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中指出，“周二没有重要美国公布数据的情形下，我们预期短线金价不会有太大表现。”

Meir补充称，经济出现不稳迹象才会推动金价上涨，但在当前全球股市上涨、美国经济成长转强、以及美元走高的环境下不太可能发生。

美元指数 上涨0.2%至103.390。

0656GMT时，现货金 跌0.5%，至每盎司1,133.10美元，前两个交易日收盘皆为上涨。

美国期金 跌0.7%，报每盎司1,135.20美元。

“当前经济情势有利于投资提供较高收益的资产，”伦敦Sun Global Investments Ltd.执行长Mihir Kapadia表示。

“由于美联储预期2017年三度升息，金价仍将依旧动荡，恐容易受到利率及债券收益率上升冲击。”

利率上升将导致非孳息的黄金需求放缓。

ABC Bullion董事总经理Janie Simpson表示，“美国经济数据可能推低金价。但实货需求相当可观。因此在我们观察到的需求状况下，金价不可能跌太多。”

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少1.06%至828.10吨，自11月以来持仓已经下跌超过12%。

现货钯金 连续第五个交易日下跌，下滑0.9%至每盎司670.73美元，一度触及11月14日以来最低670.22美元。(完)

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