全球金市：金价下跌，德国和土耳其的袭击事件未能刺激避险买盘

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美联储主席叶伦对美国劳动市场发表乐观评论，强化明年进一步加息的可能性。
INTL FCStone分析师Edward Meir在一份报告中指出，“周二没有重要美国公布数据的情形下，我们预期短线金价不会有太大表现。”
Meir补充称，经济出现不稳迹象才会推动金价上涨，但在当前全球股市上涨、美国经济成长转强、以及美元走高的环境下不太可能发生。
美元指数 上涨0.2%至103.390。
0656GMT时，现货金 跌0.5%，至每盎司1,133.10美元，前两个交易日收盘皆为上涨。
美国期金 跌0.7%，报每盎司1,135.20美元。
“当前经济情势有利于投资提供较高收益的资产，”伦敦Sun Global Investments Ltd.执行长Mihir Kapadia表示。
“由于美联储预期2017年三度升息，金价仍将依旧动荡，恐容易受到利率及债券收益率上升冲击。”
利率上升将导致非孳息的黄金需求放缓。
ABC Bullion董事总经理Janie Simpson表示，“美国经济数据可能推低金价。但实货需求相当可观。因此在我们观察到的需求状况下，金价不可能跌太多。”
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少1.06%至828.10吨，自11月以来持仓已经下跌超过12%。
现货钯金 连续第五个交易日下跌，下滑0.9%至每盎司670.73美元，一度触及11月14日以来最低670.22美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/张明钧; 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。