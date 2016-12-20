《中国新债预测》3/7年国债续发定位略高，发行量缩减但一级信心仍不稳

* 招标品种：财政部三年/七年续发国债

* 招标金额：各160亿元人民币

* 招标时间: 周三(21日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.00%-3.20%；3.20%-3.40%

* 预测均值: 3.07%、3.35%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月20日 - 中国财政部周三将招标续发行三年、七年期固息国债，发行规模由原定的各280亿元调减至160亿元。路透调查显示，尽管有国开债招标向好在前，在二级剧烈波动下，一级信心仍未稳，机构对明日国债定位预期分化较大，不过多接近估值或有所上浮；两期债预测均值分别落在3.07%和3.35%。

北京一银行交易员称，财政部主动临时调整发行规模是随行就市之举，不过最近一级市场整体孱弱，信用债发行几乎停摆，感觉国债认购需求可能还是会比较差，现券波幅较大也增加不确定性，“不好说啊，真的很难预测。”

上海一券商交易员则表示相对乐观，“发行规模降下来了总是利好，看今天国开调整规模后发的还行，明天招标应该不会太差吧；市场调整总有个底，快年末了大家还是不想看到业绩太糟糕，今天二级有点稳住的意思，我觉得也差不多了。”

国信证券对此次国债续发的定价报告指出，现券市场收益率连续大幅上行，期限利差急速加压导致曲线再趋平坦。不过从配置户角度来看，利率债投资价值继续显现；国开债招标整体向暖，侧面反映出机构配置需求犹在，预计本次中标利率将在二级水平附近的位置。

中债国债到期收益率曲线 中，三年、七年期收益率分别为3.0498%和3.2927%。有交易员透露，明日续发行标的券160022券和160025券今日均无成交，“三年的bid(买入报价)都没有，七年bid在3.40%。”

中国国家开发银行周二取消了七年、20年增发债招标，不过按计划发行的三、五、10年期债增发较接近预期且倍数向好，中标收益率分别为3.9171%、3.9013%和3.9210%，投标倍数为4.79倍、3.15倍和3.29倍。

中国财政部最近一次国债发行出现未招满情况，为近一年半来首度。财政部上周五招标发行的三个月、六个月期贴现国债，因机构投标标位差距过大，尽管投标总量超过计划招标额，但实际中标量均未及发行量。

明日招标三年期为第22期国债 的第二次续发，票面利率2.29%；七年期品种为今年第25期国债 的第一次续发，票面利率2.79%。两期债全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

上述两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。具体招标时间为12月21日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至12月22日进行分销；12月26日起与之前发行的同期国债合并上市交易。