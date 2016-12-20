金属期市：伦敦期铜在一个月低点上方持稳，因2017年市场前景向好

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
LME数据显示，过去九天铜库存猛增62%，或大约13万吨，达到345,475吨，为两个月高位。这一数据令有些市场人士感到震惊。
“中国以外市场中隐性铜库存大量增加，可能施压铜价，”渣打银行在上周指出。
“我们估计，中国以外市场自7月以来增加了近50万吨未报告铜库存，今年至今约有37.5万吨。除非中国的精炼铜进口需求大幅回升，否则这些金属最终可能在2017年第一季运至LME的仓库。”
上海期交所期铜 下跌2.6%，至每吨44,890元人民币。
LME期锌 和期铅 均延续跌势，下跌约1%，因投资者在年底之前锁定获利。(完)
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(编译 高琦/王兴亚；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。