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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 15:49 BJT

金属期市：伦敦期铜在一个月低点上方持稳，因2017年市场前景向好

LME数据显示，过去九天铜库存猛增62%，或大约13万吨，达到345,475吨，为两个月高位。这一数据令有些市场人士感到震惊。

“中国以外市场中隐性铜库存大量增加，可能施压铜价，”渣打银行在上周指出。

“我们估计，中国以外市场自7月以来增加了近50万吨未报告铜库存，今年至今约有37.5万吨。除非中国的精炼铜进口需求大幅回升，否则这些金属最终可能在2017年第一季运至LME的仓库。”

上海期交所期铜 下跌2.6%，至每吨44,890元人民币。

LME期锌 和期铅 均延续跌势，下跌约1%，因投资者在年底之前锁定获利。(完)

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(编译 高琦/王兴亚；审校 艾茂林/于春红)

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