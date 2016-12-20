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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超585亿韩元，已连续三天买超

路透首尔12月20日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0728GMT，外资
在韩国股市买超585亿韩元，外资已连续三天买超韩股，期间累计净买入1
,312亿韩元(1.0999亿美元)的股票。。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月20日       58.5          -27.0          -33.5
    ^12月19日        5.0          -79.5           78.8
     12月16日       67.7         -162.1           25.4
     12月15日       -3.3           66.0          -67.6
     12月14日      176.3         -189.0           13.2
     12月13日      112.0          -14.7         -102.5
     12月12日       84.8           14.8          -96.4
     12月 9日       57.1           58.4         -117.7
     12月 8日       28.4          655.1         -654.6
     12月 7日       78.3          -90.8           14.1
     12月 6日      117.5          292.9         -360.5
     12月 5日       -4.5          101.3         -114.4
     12月 2日       -0.9          -47.6           23.0
     12月 1日       30.9          -52.7           20.8
     11月30日      274.0         -317.6           44.6
    ----------------------------------------------------
    本月以来       807.7          524.9       -1,371.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来    11,088.5       -5,029.6       -8,532.5
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 刘秀红；审校 于春红)

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