《汇市简讯》公债利差扩大令欧元/美元进一步承压

0728GMT * 德国公债收益率下滑，此前柏林发生疑似恐怖攻击事件 * 包括30年期在内的美国与德国公债间利差扩大至新高 图表 reut.rs/2h6hdcz * 欧元/美元下跌，但未创波段新低，报1.0375，12月15日最低报1.0 367 * 1.0350的期权料给予支撑；据传在1.0300有大型障碍 * 回升走势乏力仍为一大特色，显示将向下推进 * 投机客仓位显示将持续走低 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李爽)