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债券 | 2016年 12月 20日 星期二 15:38 BJT

《汇市简讯》公债利差扩大令欧元/美元进一步承压

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    * 德国公债收益率下滑，此前柏林发生疑似恐怖攻击事件
    * 包括30年期在内的美国与德国公债间利差扩大至新高 图表 reut.rs/2h6hdcz
    * 欧元/美元下跌，但未创波段新低，报1.0375，12月15日最低报1.0
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    * 1.0350的期权料给予支撑；据传在1.0300有大型障碍
    * 回升走势乏力仍为一大特色，显示将向下推进
    * 投机客仓位显示将持续走低
    (完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 李爽)

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