路透调查：菲律宾央行预计维持指标利率在3.0%不变

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透马尼拉12月20日 - 一项路透调查显示，菲律宾央行预计会在周四维持指标利率不变，不过来自美国加息以及内需强劲增长的压力，或强化该央行在明年加息的理由。
路透访问的所有13位分析师都表示，菲律宾央行预计会在本年最后一次会议上维持指标隔夜借款利率在3.0%不变。
一些分析师预计该央行最早会在明年上半年加息。
自2014年9月加息25个基点之后，菲律宾央行一直未对货币政策进行变动，而在此期间经济表现亮眼，增长强劲的同时通胀率也较低。
不过6月时，为了令货币政策传导更为快速有效，菲律宾央行采用利率走廊政策框架，将指标利率设定在了3.0%。
多位官员表示，菲国今年经济增速或超过7.0%，通胀率预计会低于央行设定的目标2-4%，而明年通胀率料会进入这一区间。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。