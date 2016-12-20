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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 15:57 BJT

路透调查：菲律宾央行预计维持指标利率在3.0%不变

路透马尼拉12月20日 - 一项路透调查显示，菲律宾央行预计会在周四维持指标利率不变，不过来自美国加息以及内需强劲增长的压力，或强化该央行在明年加息的理由。

路透访问的所有13位分析师都表示，菲律宾央行预计会在本年最后一次会议上维持指标隔夜借款利率在3.0%不变。

一些分析师预计该央行最早会在明年上半年加息。

自2014年9月加息25个基点之后，菲律宾央行一直未对货币政策进行变动，而在此期间经济表现亮眼，增长强劲的同时通胀率也较低。

不过6月时，为了令货币政策传导更为快速有效，菲律宾央行采用利率走廊政策框架，将指标利率设定在了3.0%。

多位官员表示，菲国今年经济增速或超过7.0%，通胀率预计会低于央行设定的目标2-4%，而明年通胀率料会进入这一区间。(完) (编译 王洋; 审校 张明钧)

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