国际油市：油价几无变动，年底假期前交投温和

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员表示，在即将到来的圣诞节周末以及新年假期前的一周，投资者开始轧平仓位。
因此，除了发生影响价格波动的重大事件外，他们表示，市场本周可能维持不温不火之势。
“我认为，可以放心地说，没有重大事件的情况下，年底前布兰特油价将在54-56美元的区间波动，”迪拜Freight Investor Services (FIS)的燃料经纪商Matt Stanley表示。
周一稍晚有报导称，沙特原油出口10月下降17.6万桶/日，这则消息最初支撑市场，但影响后来逐步减退，因沙特精炼油品出口增加。
2017年亚洲炼油能力将实现三年最大净增幅，进一步提振这个全球最大、增长最快的石油消费区的原油需求。
增量相当于在亚洲近2,900万桶/日炼油能力的基础上再增加1.5%。
不过贸易商认为亚洲炼厂眼下并不存在供给短缺，因大多数亚洲客户未受OPEC减产计划的影响。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 艾茂林/李爽 审校 王洋/于春红)
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