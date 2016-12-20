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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 16:15 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月20日

路透12月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:
13时，1港元=0.89501人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
23.44%，高于上交易日收盘的23.25%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)       A/H股比价
 工商银行                                      4.41            4.55              1.08
 建设银行                                      5.33            5.47              1.09
 中国银行                                      3.42            3.38              1.13
 农业银行                                      3.12            3.16              1.10
 招商银行                                     17.79           18.24              1.09
 中信银行                                      6.46            4.86              1.49
 交通银行                                      5.74            5.48              1.17
 民生银行                                      9.25            8.23              1.26
 中国人寿                                     23.59           19.90              1.32
 中国平安                                     34.66           39.15              0.99
 中国太保                                     29.13           27.80              1.17
 中信证券                                     16.05           15.80              1.13
 新华人寿                                     43.88           35.30              1.39
 海通证券                                     15.75           13.42              1.31
 华能国际                                      7.06            4.91              1.61
 大唐发电                                      3.84            2.01              2.13
 华电国际                                      5.02            3.41              1.64
 中煤能源                                      5.70            3.70              1.72
 中国神华                                     16.10           14.74              1.22
 中国石油                                      7.63            5.86              1.45
 兖州煤业                                     11.02            5.42              2.27
 中国石化                                      5.46            5.59              1.09
 上海石化                                      6.28            4.13              1.70
 中海油服                                     12.80            7.38              1.94
 仪征化纤                                      4.05            1.50              3.02
 中国铝业                                      4.30            3.18              1.51
 江西铜业                                     17.37           11.18              1.74
 洛阳钼业                                      3.85            1.83              2.35
 紫金矿业                                      3.39            2.41              1.57
 马钢股份                                      2.91            2.29              1.42
 鞍钢股份                                      5.08            4.75              1.19
 重庆钢铁                                      2.52            2.22              1.27
 海螺水泥                                     17.08           21.25              0.90
 洛阳玻璃                                     25.61            5.12              5.59
 京城机电                                     11.15            3.60              3.46
 中联重科                                      4.48            3.44              1.46
 金隅股份                                      4.37            2.59              1.89
 中国国航                                      7.02            5.00              1.57
 东方航空                                      6.27            3.32              2.11
 南方航空                                      6.84            4.04              1.89
 中国远洋                                      5.31            2.62              2.26
 中海集运                                      4.13            1.62              2.85
 中集集团                                     14.69           11.18              1.47
 中海发展                                      6.87            4.31              1.78
 宁沪高速                                      8.60            9.64              1.00
 深高速                                        8.60            6.71              1.43
 成渝高速                                      4.89            2.94              1.86
 皖通高速                                     16.91            6.01              3.14
 广深铁路                                      4.86            4.57              1.19
 中国南车                                      9.81            7.00              1.57
 中国交建                                     13.98            8.51              1.84
 中国铁建                                     11.39            9.83              1.29
 中国中铁                                      8.52            6.36              1.50
 长城汽车                                     10.78            7.28              1.65
 比亚迪                                       50.40           41.80              1.35
 广汽集团                                     23.09            9.34              2.76
 青岛啤酒                                     29.10           29.75              1.09
 白云山                                       23.54           19.20              1.37
 新华制药                                     12.30            5.29              2.60
 海信科龙                                      9.88            6.23              1.77
 南京熊猫                                     14.19            6.98              2.27
 晨鸣纸业                                     11.32            8.07              1.57
 上海医药                                     19.18           16.96              1.26
 中兴通讯                                     15.48           11.54              1.50
 东方电气                                     10.79            6.67              1.81
 潍柴动力                                      9.90           11.98              0.92
 东北电气                                      7.77            2.48              3.50
 广船国际                                     31.41           11.84              2.96
 昆明机床                                      7.83            2.40              3.65
 一拖股份                                     11.93            4.31              3.09
 北辰实业                                      4.10            2.36              1.94
 创业环保                                      8.25            3.78              2.44
 中国中冶                                      4.70            2.55              2.06
 金风科技                                     16.82           12.52              1.50
 丽珠                                         57.45           45.00              1.43
 万科                                         20.33           18.34              1.24
 郑煤机                                        6.88            4.18              1.84
 大连港                                        2.91            1.40              2.32
 山东墨龙                                      9.88            2.74              4.03
 浙江世宝                                     32.40            8.72              4.15
 复星医药                                     22.56           23.70              1.06
 光大银行                                      3.90            3.43              1.27
 东江环保                                     18.18           12.64              1.61
 上海电气                                      8.42            3.47              2.71
 广发证券                                     16.82           16.46              1.14
 华泰证券                                     17.90           15.18              1.32
 东方证券                                     15.57            7.50              2.32
 光大证券                                     15.95           12.34              1.44
 招商证券                                     16.62           12.02              1.54
          
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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