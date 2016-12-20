《汇市简讯》美元/日圆上探119.52的多头格局不变

0802GMT

* 多头走势虽见停滞，但仍倾向上探119.52

* 119.52为125.86跌至99.00的76.4%回档位

* 我们在117.75做多，预期将会回升，我们的目标价为119.45

* 我们的停损点设在116.47，低于周一低点116.55

* 市场需先攻克自2015年8月延伸而来的趋势线切入位118.65

* 美元/日圆的一目均衡图表 reut.rs/2h6rjtZ

(完)

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