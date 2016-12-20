路透基点：亚洲联合财务重返联贷市场，筹办13亿港元四年期贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，亚洲联合财务有限公司重返联贷市场，筹办一笔13亿港元(1.67亿美元)的四年期贷款，这距离其上次获得9.5亿港元贷款仅隔八个月。
瑞穗银行、渣打、台北富邦金控为此次融资案的牵头行兼簿记行。这笔贷款由一笔定期贷款和一笔循环信贷组成。
贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，平均期限为三年。
受邀银行分三个层次参贷：
承贷3亿港元或以上的银行，获得245个基点的综合费用，并获得牵头行头衔，及90个基点的前端费。承贷2亿至2.9亿港元的银行获得240个基点的综合费用，并获得主办行头衔及75个基点的前端费。承贷1亿至1.9亿港元的银行获得235个基点的综合费用，并获得安排行头衔及60个基点的前端费。
资金将用于一般企业用途和再融资。回复日期到1月20日截止。
亚洲联合财务4月获得一笔9.5亿港元的四年期贷款，最初的筹资目标是6亿港元。瑞穗银行担任该案的牵头行兼簿记行。中国银行澳门分行和中国信托为牵头行。贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码260个基点，并有120个基点的费用，以此计本案最高综合收益为300个基点。贷款平均年限为三年。 (完)
(编译 李爽 审校 高琦)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。