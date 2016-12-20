路透基点：亚洲联合财务重返联贷市场，筹办13亿港元四年期贷款--TRLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，亚洲联合财务有限公司重返联贷市场，筹办一笔13亿港元(1.67亿美元)的四年期贷款，这距离其上次获得9.5亿港元贷款仅隔八个月。

瑞穗银行、渣打、台北富邦金控为此次融资案的牵头行兼簿记行。这笔贷款由一笔定期贷款和一笔循环信贷组成。

贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点，平均期限为三年。

受邀银行分三个层次参贷：

承贷3亿港元或以上的银行，获得245个基点的综合费用，并获得牵头行头衔，及90个基点的前端费。承贷2亿至2.9亿港元的银行获得240个基点的综合费用，并获得主办行头衔及75个基点的前端费。承贷1亿至1.9亿港元的银行获得235个基点的综合费用，并获得安排行头衔及60个基点的前端费。

资金将用于一般企业用途和再融资。回复日期到1月20日截止。

亚洲联合财务4月获得一笔9.5亿港元的四年期贷款，最初的筹资目标是6亿港元。瑞穗银行担任该案的牵头行兼簿记行。中国银行澳门分行和中国信托为牵头行。贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码260个基点，并有120个基点的费用，以此计本案最高综合收益为300个基点。贷款平均年限为三年。 (完)