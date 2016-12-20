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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 17:07 BJT

台湾汇市：台币收盘跌破32元至一个月新低，美元转强惟出口商抛汇缓贬势

* 台币收盘微跌，破32元大关至一个月新低
    * 国际美元转强惟出口商抛汇缓和贬势
    * 明日台币主要波动区间料在31.950-32.050

    路透台北12月20日 - 台币兑美元 周二微收跌，并录得连四日跌势，尾盘贬破32元整数大关，创
逾一个月新低。汇银人士表示，由于美联储主席叶伦演讲提及目前美国就业市场情况为将近10年来最好，支撑
国际美元续强令韩元等亚币走势疲软，而台币暂且消化年底出口商抛汇卖需，令今日台币贬幅有限、跌势较为
缓和。
    
    台币兑美元今日收在32.005，收盘前低是11月18日的32.010。他们表示，除了叶伦谈话推升美元外，德国
及土耳其等地发生攻击事件也提振美元避险需求，带动台币随韩元等亚币再探新低，不过年底出口商抛汇卖需
仍在，明显缓解台币跌势不若韩元等主要亚币。  
    
    〞出口商对32(元)有执念，会想要卖。〞一位大型公股银行交易员说。
    
    资金流向方面，交易员指出，由于盘面已陆续消化出口商抛汇卖需一段时间，今日出口商美元卖盘渐有转
弱，但台币一旦贬破32元关口则不排除吸引出口商新一波卖需，短线台币料维持小碎步走贬的态势，至于外资
虽偏向汇出但量能不大。
    
    他们并称，本周台币走势已慢慢修正，出口商的32元心理关卡需要时间突破，当今日台币趋弱靠向32元时
，出口商表现相对淡定，并未急于出手反倒是有点静待32元价位到来的意味，后续出口商抛汇卖需的去化速度
仍待观察。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点由价平转为小幅溢价；目
前一个月美元/台币远汇 报32.041/32.112，上日收在31.970。 
    
    台湾股市周二收涨0.03%至9,242.01点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超21.22亿台币，连续第三
日小幅卖超；上交易日修正后为卖超20.33亿台币。   
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.950-32.050。
    
    马来西亚马币(林吉特)兑美元周二跌至近19年最低水准，因美国可能在2017年加速升息步伐，这使美元继
续受到追捧。 韩元兑美元 今收报1,186.9，连五日收跌至九个月新低，上日收在1,186
.9。 

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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
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 台北外汇经纪公      32.005     31.970  31.963-32.005  31.975     6.94    7.12
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      32.005     31.970  31.960-32.005  31.960     4.10    3.47
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.015/0.035               -0.020/0.000
 美元/台币六个月期        -0.075/-0.035              -0.130/-0.090
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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