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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 17:39 BJT

更新版1-中国汇市：人民币小幅收跌，购汇旺及机构倒量促单日成交逾400亿美元

* 人民币放量收跌，中间价或仍有一定过滤
    * 离岸人民币流动性仍偏紧，两地汇价继续倒挂
    * 逢低购汇需求不少，大行继续提供美元流动性
    * 有效波幅小刺激机构倒量

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘放量收跌，中间价则
下跌逾150点。交易员称，中间价或仍有一定过滤，确保不跌破6.95元。日内客盘有较大购
汇需求，大行则继续提供美元流动性，并保持汇价较小波幅，这也刺激了部分机构倒量积极
性，单日成交量突破400亿美元。
    
    他们并指出，美元指数强势依然，人民币贬值预期难消，但从监管层反应情况看，年内
破“7”的概率仍较小；日内离岸人民币流动性依旧紧张，离岸做空人民币势头继续被挤压
，盘中两地汇价仍有倒挂。
    
    “今天flow（客盘）蛮多的，（美元）升不上去，波动不起来，估计大家也想着年底前
能再购一些，但不管什么意外市场都解释为对美元利好也蛮奇怪的。”一外资行交易员称。
    
    亦有中资行交易员指出，除了客盘需求旺盛之外，临近年底，各机构也在为明年做准备
，慢慢建仓。“如果认为现在美元汇价比较低，现在就可以慢慢进一点，毕竟要是1月3日一
天买几个亿也不合适，肯定会有人问的。”
    
    离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率继续维持在高位；其中隔夜、
一周、两周期拆息利率均维持在10%以上，一年期HIBOR 亦升至7.044%的高位。
另外路透报价显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周二盘中一度大涨436个基点
至12.389%，最则新报6.526%；一年期的掉期隐含利率 最新报5.999%。

    香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，离岸人民币拆息波动属预期之内，相信市
场流动性支援措施足以协助银行做好风险管理。 

    全球汇市方面，美元周二兑一篮子主要货币回弹，升向14年高位，因美国联邦储备理事
会(美联储/FED)主席发表乐观讲话，巩固了市场对于美国明年升息步伐快于之前预测的预期
。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美    今日         上日        升贬
 元                                           
 即期成交价格<CNY=C   6.9509       6.945       -0.08%
               FXS>                           
   中间价             6.9468       6.9312      -0.22%
 成交额<CNYSPTVOL=C  412.21亿   347.02亿美元      
               FXT>    美元                   
 日内波动幅度(pips)     24       日低6.9518   日高6.94
                                                 94
   今年以来升贬幅度                             -6.58%
 2005年汇改以来升贬                             19.07%
               幅度                           
  一年期美元/人民币        504                        
               掉期                           
                                              
                                                  
 离岸人民币市场        今日         上日              
   CNH即期            6.9539       6.9306             
 一年期NDF<CNY1YNDF    7.248       7.245              
              OR=>                            
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9507；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.2181、5.8991和8.6093。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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