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市场报道 | 2016年 12月 20日 星期二 16:44 BJT

全球贵金属：12月19日SPDR黄金持仓降1.06%，iShares白银持仓持平

路透12月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较周五下降1.
06%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR      26,624,182.0   12月19日    26,910,093.2   12月16日    -285,911.2  -1.06%
    iShares  340,020,858.3   12月19日   340,020,858.3   12月16日           0.0    持平 (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 张明钧; 审校 白云)

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