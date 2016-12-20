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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 16:57 BJT

标题新闻：12月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下滑16.9%至606,937吨--船货验证机构SGS

注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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