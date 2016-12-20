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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 17:08 BJT

路透基点：华通电脑(惠州)五年期贷款规模降至3.3亿元人民币--TRLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，华通电
脑(惠州)有限公司已将五年期分期偿还贷款规模调降至3.3亿元人民币(4,
800万美元)，原定目标为3.5亿元人民币。
    
    玉山商业银行为初始牵头行兼簿记行，台湾银行、彰化银行、华南银
行和土地银行亦获得该头衔。
    
    贷款包括A部分1.5亿元人民币，用于资本支出，以及B部分2.5亿元人
民币，用作运营资本。两部分合计不能超过3.3亿元人民币。
    
    利率为中国人民银行基准利率的95%。偿还按半年期不等额还款，协
议签署12个月后开始分期偿还。
    
    台湾上市的母公司华通电脑为担保方。
    
    资金将用于资本支出和运营资本。协议在11月23日签署。
    
    联贷分配情况：
    牵头行兼簿记行               资金(百万元人民币)
    玉山商业银行                  72.6
    台湾银行                      52.8
    华南银行                      52.8
    彰化银行                      49.5
    土地银行                      49.5
    
    参贷行
    国泰世华银行                  26.4
    中国信托商业银行              26.4
    
    总计                           330
    
    (完)
  
 (编译 李爽  审校 王兴亚)

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