路透基点：华通电脑(惠州)五年期贷款规模降至3.3亿元人民币--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，华通电 脑(惠州)有限公司已将五年期分期偿还贷款规模调降至3.3亿元人民币(4, 800万美元)，原定目标为3.5亿元人民币。 玉山商业银行为初始牵头行兼簿记行，台湾银行、彰化银行、华南银 行和土地银行亦获得该头衔。 贷款包括A部分1.5亿元人民币，用于资本支出，以及B部分2.5亿元人 民币，用作运营资本。两部分合计不能超过3.3亿元人民币。 利率为中国人民银行基准利率的95%。偿还按半年期不等额还款，协 议签署12个月后开始分期偿还。 台湾上市的母公司华通电脑为担保方。 资金将用于资本支出和运营资本。协议在11月23日签署。 联贷分配情况： 牵头行兼簿记行 资金(百万元人民币) 玉山商业银行 72.6 台湾银行 52.8 华南银行 52.8 彰化银行 49.5 土地银行 49.5 参贷行 国泰世华银行 26.4 中国信托商业银行 26.4 总计 330 (完) (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。