香港证券：证监会明年1月中旬起进行淡仓申报服务测试，为期两个月

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二称，将于2017年1月11日至3月10日期间对《淡仓申报服务》进行测试，以便市场参与者为经扩大的淡仓申报规定作好准备。
自2017年3月15日起，淡仓申报范围将扩至香港联交所指明可进行卖空的所有证券，并涵盖交易所买卖基金（ETF）、房地产投资信托基金和其他单位信托/互惠基金在内的集体投资计划。
近年香港的证券卖空活动有所增加，为加强市场监察及提高市场透明度，证监会于去年11月就扩大可卖空证券的淡仓申报范围进行谘询。 （完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。