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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 17:08 BJT

香港证券：证监会明年1月中旬起进行淡仓申报服务测试，为期两个月

路透香港12月20日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二称，将于2017年1月11日至3月10日期间对《淡仓申报服务》进行测试，以便市场参与者为经扩大的淡仓申报规定作好准备。

自2017年3月15日起，淡仓申报范围将扩至香港联交所指明可进行卖空的所有证券，并涵盖交易所买卖基金（ETF）、房地产投资信托基金和其他单位信托/互惠基金在内的集体投资计划。

近年香港的证券卖空活动有所增加，为加强市场监察及提高市场透明度，证监会于去年11月就扩大可卖空证券的淡仓申报范围进行谘询。 （完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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