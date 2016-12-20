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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 17:33 BJT

《全球汇市》美元回弹升向14年高位，日圆下滑

纽约   当日  今年来  2
015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元            1.0387  1.0402  -0.14  -4.36  1.
0860
    美元/日圆            118.06  117.07  +0.85  -1.86  12
0.30
    欧元/日圆         122.60  121.76  +0.69  -6.03  13
0.47
    美元/瑞郎            1.0282  1.0268  +0.14  +2.64  1.
0018
    英镑/美元            1.2380  1.2398  -0.15 -16.00  1.
4738
    美元/加元            1.3417  1.3407  +0.07  -3.05  1.
3839
    美元/离岸人民币         6.9475  6.9315  +0.23  +5.78 
 6.5680
    澳元/美元            0.7239  0.7245  -0.08  -0.49  0.
7275
    新西兰元/美元        0.6913  0.6927  -0.20  +1.29  0.
6825
    欧元/瑞郎         1.0682  1.0683  -0.01  -1.87  1.
0886
    欧元/英镑         0.8387  0.8389  -0.02 +13.85  0.
7367
    欧元/瑞典克朗     9.7220  9.7536  -0.32  +6.01  9.
1705
    美元/挪威克朗        8.6965  8.6842  +0.14  -1.62  8.
8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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 (编译 刘秀红/王洋/艾茂林/于春红; 审校 李春喜/白云/高琦)

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