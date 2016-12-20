《全球汇市》美元回弹升向14年高位，日圆下滑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2 015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0387 1.0402 -0.14 -4.36 1. 0860 美元/日圆 118.06 117.07 +0.85 -1.86 12 0.30 欧元/日圆 122.60 121.76 +0.69 -6.03 13 0.47 美元/瑞郎 1.0282 1.0268 +0.14 +2.64 1. 0018 英镑/美元 1.2380 1.2398 -0.15 -16.00 1. 4738 美元/加元 1.3417 1.3407 +0.07 -3.05 1. 3839 美元/离岸人民币 6.9475 6.9315 +0.23 +5.78 6.5680 澳元/美元 0.7239 0.7245 -0.08 -0.49 0. 7275 新西兰元/美元 0.6913 0.6927 -0.20 +1.29 0. 6825 欧元/瑞郎 1.0682 1.0683 -0.01 -1.87 1. 0886 欧元/英镑 0.8387 0.8389 -0.02 +13.85 0. 7367 欧元/瑞典克朗 9.7220 9.7536 -0.32 +6.01 9. 1705 美元/挪威克朗 8.6965 8.6842 +0.14 -1.62 8. 8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间) 报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= (编译 刘秀红/王洋/艾茂林/于春红; 审校 李春喜/白云/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。