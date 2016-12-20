《汇市简讯》并购消息令英镑/美元承压，支撑位于1.2355

0917GMT * 并购消息令英镑/美元承压：莱斯银行集团将以19亿英镑收购美国 银行旗下MBNA * 此并购为现金交易。英镑支撑位于1.2355及1.2302 * 周一英镑曾触及四周低点1.2355；1.2302为特朗普荡选美国总统后 波动区间的底部 * 从1.2355的反弹涨势在1.2427触顶，此为1.2498跌至1.2355的50% 回档位 * 1.2498为伦敦周一早盘高点，逼近周三到期期权行权价1.2500 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李爽)