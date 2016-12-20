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市场报道 | 2016年 12月 20日 星期二 17:30 BJT

《汇市简讯》并购消息令英镑/美元承压，支撑位于1.2355

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    * 并购消息令英镑/美元承压：莱斯银行集团将以19亿英镑收购美国
银行旗下MBNA
    * 此并购为现金交易。英镑支撑位于1.2355及1.2302
    * 周一英镑曾触及四周低点1.2355；1.2302为特朗普荡选美国总统后
波动区间的底部
    * 从1.2355的反弹涨势在1.2427触顶，此为1.2498跌至1.2355的50%
回档位
    * 1.2498为伦敦周一早盘高点，逼近周三到期期权行权价1.2500
(完)
   
      
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 (编译 张明钧; 审校 李爽)

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