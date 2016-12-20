欧元债市：公债收益率止跌回升，受助于美日央行乐观评论和意救助计划

分析师称，意大利政府周一决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业，并可能最早于本周开始着手，对该国第三大银行西雅那银行展开救援，这缓解了市场的动荡走势。

德国10年期公债收益率 涨2个基点，至0.28%，欧元区其他可比公债收益率当日亦多数上涨。

美联储主席叶伦周一的讲话没有提及货币政策，日本央行周二维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

意大利10年期公债收益率 周二涨5个基点，至1.88%，脱离上周触及的一个月低点。(完)

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