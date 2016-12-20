路透基点：万达商业地产(香港)将签署联贷案，已有九家银行参贷--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，万达商业地产(香港)有限公司将签署一笔三年期贷款，规模为4.875亿美元，之前已吸引到九家银行联合承贷。
渣打为这笔到期一次性偿还贷款的独家牵头行兼簿记行。该贷款案最初目标为5亿美元。据消息人士称，其他一些银行也在考虑参加绿鞋贷款。协议料于本周签署。
贷款方的母公司大连万达商业地产提供担保。贷款利率为255个基点，费用105基点，在此基础上的最高综合收益为290个基点。
周一标普将万达商业地产评级从BBB-调降至BB+，为2月以来第二次降评，称因金融杠杆上升，且公司资产处置速度慢于预期。标普补充称，万达商业地产评级展望仍为负面，因在中国大陆上市面临不确定性。
标普还将大连万达商业地产评级由BBB-调降至BBB，仅比垃圾级高一个级距。
消息人士称，根据4.875亿美元贷款的条款，如果母公司大连万达商业地产评级进一步调降至投资级以下，将会触发提前还贷。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。