路透基点：万达商业地产(香港)将签署联贷案，已有九家银行参贷--TRLPC

路透香港12月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，万达商业地产(香港)有限公司将签署一笔三年期贷款，规模为4.875亿美元，之前已吸引到九家银行联合承贷。

渣打为这笔到期一次性偿还贷款的独家牵头行兼簿记行。该贷款案最初目标为5亿美元。据消息人士称，其他一些银行也在考虑参加绿鞋贷款。协议料于本周签署。

贷款方的母公司大连万达商业地产提供担保。贷款利率为255个基点，费用105基点，在此基础上的最高综合收益为290个基点。

周一标普将万达商业地产评级从BBB-调降至BB+，为2月以来第二次降评，称因金融杠杆上升，且公司资产处置速度慢于预期。标普补充称，万达商业地产评级展望仍为负面，因在中国大陆上市面临不确定性。

标普还将大连万达商业地产评级由BBB-调降至BBB，仅比垃圾级高一个级距。