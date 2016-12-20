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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 18:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一周低点，归因于仓位调整

TOCOM期胶自9月最后一周以来已累计涨逾70%，一度触及三年半高位。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 亦大跌625元人民币，收于每吨19,090元人民币，盘中触及18,705元人民币低位。

“除非上海期胶再度跌穿19,000元人民币，并且TOCOM期胶下滑至技术支撑位264日圆下方，否则市场有望逆转跌势，再探新高，”Tazawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤188.0美分，下跌5.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红)

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