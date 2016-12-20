香港房地产：政府未来10年房屋供应维持46万个，公营建屋量落后目标

路透香港12月20日 - 香港政府周二表示，2017/18至2026/27财政年度的10年房屋供应目标维持在46万个的水平，公私营房屋比例仍为6:4；但官员表示，政府未来10年兴建公营房屋数量，与供应目标有落差。

政府会因应每年的房屋需求，对《长远房屋策略》的供应目标作出更新。运输及房屋局局长张炳良会见传媒时表示，2017/18至2026/27年度的总供应目标维持在此前订下46万个的水平，公营房屋供应目标为约28万个。

张炳良表示，要落实未来10年的公营房屋供应目标，关键在于释放土地方面。

＂可惜截至目前为止，假设所有已经觅得的土地能如期顺利推出作建屋之用，只能在10年期内兴建23.6万个公营房屋单位，跟10年供应目标有所落差。这个我觉得是一个警号。＂他说。

为平衡基层市民对公屋的持续需求，以及中低收入家庭自置居所的需求，张炳良表示，政府会维持20万个出租公屋单位和8万个资助出售单位的供应目标。

政府会每年更新长远房屋需求推算，订定逐年延展的10年房屋供应目标，以顾及随时间而改变的各种社会、经济和市场状况，并适时作出调整。

负责兴建公营/资助房屋的香港房屋委员会（房委会）和香港房屋协会（房协）在2016/17至2020/21年度五年期的公营房屋预计总建屋量为9.45万个单位，包括7.18万个出租单位和2.26万个资助出售单位。

＂虽然这较前四个五年期的预计建屋量为高，稳定增长，但是无可否认，建屋量仍未能满足社会上对公营房屋的殷切需求。不过，按建屋量趋势，我们相信下一个五年期的预计建屋量有机会持续增加。＂张炳良称。