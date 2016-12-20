欧洲汇市：英镑保持在一个月低点附近，继续受英退不确定性冲击

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦12月20日 - 英镑兑美元周二跌至一个月低点附近，英国退欧程序的不确定性继续令英镑承压。
英镑兑美元 周一曾下跌0.9%，因市场担心退欧或对英国企业构成冲击，且苏格兰举行第二次独立公投的风险上升。
英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周一表示，退欧后英国能够应对融资方面的问题，这帮助缓解了英镑的压力。
英国首相将于1400 GMT在议会就政府的退欧计划接受询问，交易员予以关注。
另外苏格兰首席部长斯特金(苏格兰民族党党魁)还将介绍退欧后苏格兰如何与欧盟保持密切联系的计划。
英镑兑美元在盘初小跌0.1%至1.2379，接近前一日触及的一个月低点1.2355。
英镑兑欧元持平于0.8390，接近本月稍早触及的五个月高位0.8305.
“退欧仍是英镑的一个主要推动力，所以特雷莎梅今天的讲话是一个因素，而且还有苏格兰因素在，”Rabobank外汇策略师Jane Foley说。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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