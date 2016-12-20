马来西亚期市：棕榈油下跌，受外部市场跌势和出口数据不佳拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡12月20日 - 马来西亚棕榈油期货周二下跌，逆转上周的涨势，因竞争性油品下跌，且出口数据低迷。
指标3月棕榈油期货 收低1.56%，报每吨3,093马币(690.49美元)。
成交量为36,626口。
“市场面临着来自大连市场大幅下滑的压力，”一位吉隆坡的交易员说，指的是中国大连商品交易所。
大连5月豆油合约 下跌2.51%，5月棕榈油合约 则下跌3.34%。
其它相关油品，芝加哥期货交易所(CBOT)1月豆油合约 下跌1.34%。
另一位交易员表示糟糕的出口数据也利空市场。
船货验证机构天祥集团(Intertek)和瑞士通用公证行(SGS)的数据显示，12月1-20日马来西亚棕榈油出口较上月同期下滑14.4%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
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