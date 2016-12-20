中国政策：推进农业供给侧改革，确保粮食安全并优化结构--农村工作会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月20日 - 周二结束的中国中央农村工作会议指出，要推进农业供给侧结构型改革，要在确保粮食安全基础上，着力优化产业产品结构，要把发展农业适度规模经营与农业脱贫攻坚结合起来，与推行新型城镇化相适应。
中央人民广播电台援引中国国家主席习近平的话称，今年农业农村形势总体较好，明年农业农村工作要继续为全局做贡献。要坚持新发展理念，把农业供给侧改革作为农业农村发展的主线，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。
“要协同发挥政府和市场两只手的作用，更好引导农业生产，优化供给结构。要尊重基层创造，营造改革良好氛围。”习近平称。
会议指出，要围绕市场变化，以增加农民收入保障有效供给为主要目标，提高农业供给质量为主攻方向，体制机制创新为根本途径。优化农业产业、经营体系，提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率。追求绿色生态可持续。
会议并称，今年以来农业农村发展稳中有进，全年1,000万人脱贫有望超额完成，脱贫攻坚有良好开局。
中央农村工作会议19-20日在北京召开。（完） (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。