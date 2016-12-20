国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第七天保持在每桶11美元上方

路透新加坡12月20日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二连续第七天保持在每桶11美元上方，因供给吃紧且过去几个月新加坡市场成交量异乎寻常地高。

11月柴油现货交易量创下纪录高位，成交接近1,910万桶。

12月迄今的成交量已经达到新高，本月1-20日的成交量已经突破1,910万桶。

北京将不再允许地方炼厂明年出口成品油，这进一步加强了市场的人气。

“我们认为中国取消地炼的出口配额，给全球精炼油品的裂解价差带来温和利好，”巴克莱在本周的一份报告中写道。

“没有出口的情况下，中国的地方炼厂的利润率可能受到挤压，并导致产能利用率下降，”巴克莱称。

巴克莱估计，中国地方炼厂的炼化产能约为每日450万桶。

新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。

兴隆以每桶贴水0.30美元的价格，向壳牌出售一艘1月4-8日船期的含硫500ppm柴油船货。

壳牌以每桶贴水0.25美元的价格，从中石油购买一艘1月4-8日船期的含硫500ppm柴油船货。

永顺油品分别以每桶贴水0.30美元和贴水0.25美元的价格，向维多出售两艘1月4-8日船期的含硫500ppm柴油船货。(完)

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