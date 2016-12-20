国际油市：亚洲柴油裂解价差连续第七天保持在每桶11美元上方

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月20日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二连续第七天保持在每桶11美元上方，因供给吃紧且过去几个月新加坡市场成交量异乎寻常地高。
11月柴油现货交易量创下纪录高位，成交接近1,910万桶。
12月迄今的成交量已经达到新高，本月1-20日的成交量已经突破1,910万桶。
北京将不再允许地方炼厂明年出口成品油，这进一步加强了市场的人气。
“我们认为中国取消地炼的出口配额，给全球精炼油品的裂解价差带来温和利好，”巴克莱在本周的一份报告中写道。
“没有出口的情况下，中国的地方炼厂的利润率可能受到挤压，并导致产能利用率下降，”巴克莱称。
巴克莱估计，中国地方炼厂的炼化产能约为每日450万桶。
新加坡现货市场上有四笔柴油交易达成，没有航煤交易。
兴隆以每桶贴水0.30美元的价格，向壳牌出售一艘1月4-8日船期的含硫500ppm柴油船货。
壳牌以每桶贴水0.25美元的价格，从中石油购买一艘1月4-8日船期的含硫500ppm柴油船货。
永顺油品分别以每桶贴水0.30美元和贴水0.25美元的价格，向维多出售两艘1月4-8日船期的含硫500ppm柴油船货。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。