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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 22:13 BJT

国际油市：石脑油裂解价差下跌，裂解装置维护对冲市场施压

路透新加坡12月20日 - 亚洲石脑油裂解价差小跌0.03美元至四日低点每吨63.58美元，市场未见大的变动，供给充足而原油价格也高企。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买两艘5万吨2月上半月到岸丽水的石脑油，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水约2美元。

虽然目前的价格水平大幅高于YNCC在12月23日为1月下半月船货支付的每吨贴水5美元，但现货价格还是保持在贴水区域，因供给预计会超过需求。

一名行业消息人士称，自明年2月起将有一些石脑油裂解装置接连进行检修，这可能打击需求。

比如，马来西亚Titan将从2月初开始对巴西古当年产能65万桶的裂解装置进行为期45天的检修。

该炼厂原本计划本月进行检修。

交易员预计，明年第一季的多数时间，卖家将面临一个疲软的石脑油市场。

新加坡现货市场达成一笔石脑油交易，但没有达成汽油交易，尽管贡渥、兴隆、维多、托克和Phillips 66等公司称试图购买。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/李春喜; 审校 母红)

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