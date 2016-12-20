国际油市：石脑油裂解价差下跌，裂解装置维护对冲市场施压

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月20日 - 亚洲石脑油裂解价差小跌0.03美元至四日低点每吨63.58美元，市场未见大的变动，供给充足而原油价格也高企。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买两艘5万吨2月上半月到岸丽水的石脑油，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水约2美元。
虽然目前的价格水平大幅高于YNCC在12月23日为1月下半月船货支付的每吨贴水5美元，但现货价格还是保持在贴水区域，因供给预计会超过需求。
一名行业消息人士称，自明年2月起将有一些石脑油裂解装置接连进行检修，这可能打击需求。
比如，马来西亚Titan将从2月初开始对巴西古当年产能65万桶的裂解装置进行为期45天的检修。
该炼厂原本计划本月进行检修。
交易员预计，明年第一季的多数时间，卖家将面临一个疲软的石脑油市场。
新加坡现货市场达成一笔石脑油交易，但没有达成汽油交易，尽管贡渥、兴隆、维多、托克和Phillips 66等公司称试图购买。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/李春喜; 审校 母红)
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