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亚洲 | 2016年 12月 20日 星期二 22:25 BJT

亚洲橡胶：12月20日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚
盘收市价：

    合约         日盘    成交量   晚盘    成交量
    * 12月      266.9       7    270.3         43
    *  1月      262.8      89    269.7         74
    *  2月      265.9      55    268.5         20 
    *  3月      265.6     133    270.4         41 
    *  4月      265.3   1,176    270.5         79  
    *  5月      266.7   9,088    271.7      2,656

    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
      
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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