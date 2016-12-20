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货币新闻 | 2016年 12月 21日 星期三 05:43 BJT

国际油市：API称上周美国原油库存减少410万桶，预估为减少250万桶

路透纽约12月20日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，因炼厂增产。汽油和馏分油库存也下降。

API公布，在截至12月16当周，美国原油库存减少410万桶，至4.86亿桶，分析师预估为减少250万桶。库欣原油库存增加60.9万桶。

API公布，上周汽油库存减少200万桶，路透调查显示，分析师预估为增加140万桶。

上周馏分油库存减少150万桶，分析师预估为减少120万桶。

上周原油日进口量减少24.2万桶，至803万桶。(完)

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