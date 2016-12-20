芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至一个月低位，因基金卖出

路透芝加哥12月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌1.5%,至一个月最低水准，交易商表示，阿根廷和巴西南部乾旱地区近期降雨，引发投资基金在年底前卖出大豆。

基金卖出部份大豆期货净多头头寸，大豆表现不及玉米和小麦。CBOT-1月大豆收位低于关键的50日移动均线，为10月以来首次，收位接近位于200日移动均线的支撑位。

植物油价格下跌，进一步向大豆施压，CBOT豆油期货跟随棕榈油和大连期交所豆油期货下跌。

四个交易日来，美国农业部首次没有公布至少10万吨的大豆出口交易。美国大豆出口需求强劲支撑市场价格，尽管大豆收成创纪录高位和预计南美丰收。

1月大豆期货 收跌16-1/4美分，报每蒲式耳10.05-1/4美元。

1月豆粕期货 收跌3.4美元，报每短吨308.8美元，1月豆油期货 下跌0.5美分，每磅36.06美分。

今日CBOT大豆预估成交量为255,009口，豆粕为84,659口，豆油为115,710口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)