芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术因素和美国中部地区气温回升

路透芝加哥12月20日 - 美国小麦期货周二小跌，至近两周低位，交易商称，受累于美国中部地区气温回升，降低冬眠的冬麦作物受到冻伤的风险。

交投最活跃的CBOT-3月小麦 几乎跌穿4美元关口，触及4.00-1/4美元日内低位，后缩减跌幅，收报4.03-1/4美元，下跌1-3/4美分。

大豆和玉米期货大幅下跌也给小麦带来压力，这些商品价差交易对小麦提供支撑。

全球最大的小麦买家埃及的购买机构称，买入36万吨来自俄罗斯，阿根廷和罗马尼亚小麦。

今日CBOT小麦期货预估成交量为52,273口。(完)

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