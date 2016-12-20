芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，因技术因素和美国中部地区气温回升

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月20日 - 美国小麦期货周二小跌，至近两周低位，交易商称，受累于美国中部地区气温回升，降低冬眠的冬麦作物受到冻伤的风险。
交投最活跃的CBOT-3月小麦 几乎跌穿4美元关口，触及4.00-1/4美元日内低位，后缩减跌幅，收报4.03-1/4美元，下跌1-3/4美分。
大豆和玉米期货大幅下跌也给小麦带来压力，这些商品价差交易对小麦提供支撑。
全球最大的小麦买家埃及的购买机构称，买入36万吨来自俄罗斯，阿根廷和罗马尼亚小麦。
今日CBOT小麦期货预估成交量为52,273口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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(编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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