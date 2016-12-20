《全球汇市》美元升至14年高位，日圆在日本央行利率决定后下跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 日圆下跌，此前日本央行一如预期维持利率不变
* 美元和美债收益率一道上涨，受叶伦的讲话带动
* 欧元兑美元降至2003年1月来最低
* 土耳其里拉回稳，此前俄罗斯驻土耳其大使遇袭身亡
路透纽约12月20日 - 美元周二攀升至14年高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。
市场交投清淡，美元兑主要货币上涨，和美债收益率一起攀升，叶伦周一称，美国就业市场处于近十年来最佳状态，暗示薪资增长正在加快。
“美元涨势部份是受公债收益率推动，但市场成交量很低，”美林美银的G10货币策略师Ian Gordon说。
美元指数 上升逾0.1%，至103.31，此前触及2002年12月来最高103.65。
指标10年期公债 收益率上升超过2个基点，至2.562%。
自11月8日美国大选以来，美元上升和公债收益率遭到抛售，因押注当选总统特朗普将实施减税及增加财政支出的计划，可能令美国国经济增长加速，并推高通胀率。
美元兑日圆反弹，此前日本央行一如预期维持货币政策不变，令部份原本预计央行可能暗示缩减货币刺激规模的交易商感到失望。
日本央行周二保持引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近水准的承诺不变，一如外界预期。
美元兑日圆 上涨0.6%，至117.72日圆，离上周触及的10个半月高位118.66日圆仅咫尺之遥。
周一，日圆跳涨，受助于避险需求，此前土耳其和德国发生致命袭击事件。
土耳其里拉兑美元 持稳在3.5300里拉，在周一下跌后回稳，当日俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡，导致里拉下跌。
分析师和交易商表示，投资者担心明年多个欧洲国家的重要选举，以及地区成长前景温和，对欧元带来进一步下行压力。
路透数据显示，欧元兑美元 下滑0.1%，报1.0385美元，此前触及2003年1月来最低1.0350美元。
因欧元和日圆面临阻力，对美元的需求将可能持续。
“美元将继续得到支持。有短期涨势衰竭的迹象，但动能依然存在，”BTIG首席技术策略师Katie Stockton说。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。