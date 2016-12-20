《全球汇市》美元升至14年高位，日圆在日本央行利率决定后下跌

* 日圆下跌，此前日本央行一如预期维持利率不变

* 美元和美债收益率一道上涨，受叶伦的讲话带动

* 欧元兑美元降至2003年1月来最低

* 土耳其里拉回稳，此前俄罗斯驻土耳其大使遇袭身亡

路透纽约12月20日 - 美元周二攀升至14年高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。

市场交投清淡，美元兑主要货币上涨，和美债收益率一起攀升，叶伦周一称，美国就业市场处于近十年来最佳状态，暗示薪资增长正在加快。

“美元涨势部份是受公债收益率推动，但市场成交量很低，”美林美银的G10货币策略师Ian Gordon说。

美元指数 上升逾0.1%，至103.31，此前触及2002年12月来最高103.65。

指标10年期公债 收益率上升超过2个基点，至2.562%。

自11月8日美国大选以来，美元上升和公债收益率遭到抛售，因押注当选总统特朗普将实施减税及增加财政支出的计划，可能令美国国经济增长加速，并推高通胀率。

美元兑日圆反弹，此前日本央行一如预期维持货币政策不变，令部份原本预计央行可能暗示缩减货币刺激规模的交易商感到失望。

日本央行周二保持引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近水准的承诺不变，一如外界预期。

美元兑日圆 上涨0.6%，至117.72日圆，离上周触及的10个半月高位118.66日圆仅咫尺之遥。

周一，日圆跳涨，受助于避险需求，此前土耳其和德国发生致命袭击事件。

土耳其里拉兑美元 持稳在3.5300里拉，在周一下跌后回稳，当日俄罗斯驻土耳其大使在安卡拉遇袭身亡，导致里拉下跌。

分析师和交易商表示，投资者担心明年多个欧洲国家的重要选举，以及地区成长前景温和，对欧元带来进一步下行压力。

路透数据显示，欧元兑美元 下滑0.1%，报1.0385美元，此前触及2003年1月来最低1.0350美元。

因欧元和日圆面临阻力，对美元的需求将可能持续。

“美元将继续得到支持。有短期涨势衰竭的迹象，但动能依然存在，”BTIG首席技术策略师Katie Stockton说。(完)