纽约期市：期棉触及五周低位，因投机者结清多头仓位和美元上涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至五周低位，投资者继续结清多头仓位，且美元上涨。
3月期棉连续第三日收低，盘中低见69.32美分，为11月14日来最低。
“市况和昨日一样，投机者持有的多头头寸处于纪录高位，要转为中性仓位，将需要数周的时间，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner说。
美元升至14年高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。
ICE-3月期棉 收跌0.23美分，或0.33%，报每磅69.34美分，盘中交易区间为69.32-69.84美分。
期货市场总成交量减少18,370口，至18,651口。数据显示，上一日未平仓合约减少5,143口，至247,375口。
美元指数 升0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.34%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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