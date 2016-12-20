纽约期市：期棉触及五周低位，因投机者结清多头仓位和美元上涨

路透12月20日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二跌至五周低位，投资者继续结清多头仓位，且美元上涨。

3月期棉连续第三日收低，盘中低见69.32美分，为11月14日来最低。

“市况和昨日一样，投机者持有的多头头寸处于纪录高位，要转为中性仓位，将需要数周的时间，”Varner Brokerage总裁Rogers Varner说。

美元升至14年高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。

ICE-3月期棉 收跌0.23美分，或0.33%，报每磅69.34美分，盘中交易区间为69.32-69.84美分。

期货市场总成交量减少18,370口，至18,651口。数据显示，上一日未平仓合约减少5,143口，至247,375口。

美元指数 升0.16%。汤森路透核心商品CRB指数 下滑0.34%。(完)

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