《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

纽约期市：阿拉比卡咖啡因获利了结下跌，可可在大涨后下滑

路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。