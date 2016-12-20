《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 89.84 +0.91 +1.02 1563397 京东 25.52 +0.14 +0.55 4920789 新浪 64.32 +0.18 +0.28 839832 搜狐 34.76 -0.67 -1.89 248648 网易 216.90 +0.13 +0.06 454467 百度 165.28 +1.59 +0.97 1506341 台湾 台湾积体电路 29.31 +0.04 +0.14 1435599 联电 1.80 +0.01 +0.56 129641 日月光 5.01 -0.12 -2.34 189881 硅品精密 7.33 -0.02 -0.27 118280 和信超媒体 3.15 +0.00 +0.00 44318 友达 3.70 +0.11 +3.06 281948 中华电信 31.85 +0.04 +0.13 65288 台湾国际航电 49.74 +0.35 +0.71 754478 香港 中国移动 52.68 +0.48 +0.92 107192 中国联通 11.48 +0.01 +0.09 54370 中国电信 46.75 -0.06 -0.13 7709 中芯国际 6.65 +0.19 +2.94 37380 电讯盈科 5.35 -0.06 -1.11 10115 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。