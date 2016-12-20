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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月20日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          89.84    +0.91    +1.02   1563397
    京东                25.52    +0.14    +0.55   4920789
    新浪              64.32    +0.18    +0.28    839832
    搜狐              34.76    -0.67    -1.89    248648
    网易             216.90    +0.13    +0.06    454467
    百度             165.28    +1.59    +0.97   1506341
    
    台湾
    台湾积体电路       29.31    +0.04    +0.14   1435599
    联电                1.80    +0.01    +0.56    129641
    日月光              5.01    -0.12    -2.34    189881
    硅品精密           7.33    -0.02    -0.27    118280
    和信超媒体         3.15    +0.00    +0.00     44318
    友达                3.70    +0.11    +3.06    281948
    中华电信           31.85    +0.04    +0.13     65288
    台湾国际航电      49.74    +0.35    +0.71    754478
    
    香港
    中国移动           52.68    +0.48    +0.92    107192
    中国联通           11.48    +0.01    +0.09     54370
    中国电信           46.75    -0.06    -0.13      7709
    中芯国际            6.65    +0.19    +2.94     37380
    电讯盈科         5.35    -0.06    -1.11     10115
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 龚芳)

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