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市场报道 | 2016年 12月 21日 星期三 06:13 BJT

《美国重要政经日程》--12月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部公布一周全球稻米价格

1500 - 全美不动产协会(NAR)公布11月成屋销售

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存及产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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