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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 06:40 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元升至14年高位，日圆在日本央行利率决定后下跌

* 日圆下跌，此前日本央行一如预期维持利率不变
    * 美元和美债收益率一道上涨，受叶伦的讲话带动
    * 欧元兑美元降至2003年1月来最低
    * 土耳其里拉回稳，此前俄罗斯驻土耳其大使遇袭身亡

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约12月20日 - 美元周二攀升至14年高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)
主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。

    市场交投清淡，美元兑主要货币上涨，和美债收益率一起攀升，叶伦周一称，美国就业
市场处于近十年来最佳状态，暗示薪资增长正在加快。
    
    “美元涨势部份是受公债收益率推动，但市场成交量很低，”美林美银的G10货币策略
师Ian Gordon说。
    
    美元指数 上升逾0.1%，至103.31，此前触及2002年12月来最高103.65。
    
    指标10年期公债 收益率上升超过2个基点，至2.562%。
    
    自11月8日美国大选以来，美元上升和公债遭到抛售，因押注当选总统特朗普将实施减
税及增加财政支出的计划，可能令美国国经济增长加速，并推高通胀率。
    
    美元兑日圆反弹，此前日本央行一如预期维持货币政策不变，令部份原本预计央行可能
暗示缩减货币刺激规模的交易商感到失望。
    
    日本央行周二保持引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近水准的承诺不变
，一如外界预期。 
    
    美元兑日圆 上涨0.6%，至117.72日圆，离上周触及的10个半月高位118.66日圆仅
咫尺之遥。
    
    周一，日圆跳涨，受助于避险需求，此前土耳其和德国发生致命袭击事件。
    
    土耳其里拉兑美元 持稳在3.5300里拉，在周一下跌后回稳，当日俄罗斯驻土耳其
大使在安卡拉遇袭身亡，导致里拉下跌。
    
    分析师和交易商表示，投资者担心明年多个欧洲国家的重要选举，以及地区成长前景温
和，对欧元带来进一步下行压力。
    
    路透数据显示，欧元兑美元 下滑0.1%，报1.0385美元，此前触及2003年1月来最
低1.0350美元。
    
    因欧元和日圆面临阻力，对美元的需求将可能持续。
    
    “美元将继续得到支持。有短期涨势衰竭的迹象，但动能依然存在，”BTIG首席技术策
略师Katie Stockton说。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0385   1.0402   -0.16   -4.37   1.0860
    美元/日圆            117.84   117.07   +0.66   -2.04   120.30
    欧元/日圆         122.38   121.76   +0.51   -6.20   130.47
    美元/瑞郎            1.0294   1.0268   +0.25   +2.76   1.0018
    英镑/美元            1.2365   1.2398   -0.27  -16.10   1.4738
    美元/加元            1.3367   1.3407   -0.30   -3.41   1.3839
    美元/离岸人民币      6.9377   6.9315   +0.09   +5.63   6.5680
    澳元/美元            0.7259   0.7245   +0.19   -0.22   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0683   1.0683   +0.00   -1.86   1.0886
    欧元/英镑         0.8406   0.8389   +0.20  +14.10   0.7367
    新西兰元/美元        0.6914   0.6927   -0.19   +1.30   0.6825
    美元/挪威克朗        8.7035   8.6842   +0.22   -1.54   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.0415   9.0333   +0.09   -5.83   9.6011
    美元/瑞典克朗        9.3480   9.3876   -0.42  +10.67   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.7099   9.7536   -0.45   +5.88   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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