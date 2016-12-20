更新版 1-《全球汇市》美元升至14年高位，日圆在日本央行利率决定后下跌

* 日圆下跌，此前日本央行一如预期维持利率不变 * 美元和美债收益率一道上涨，受叶伦的讲话带动 * 欧元兑美元降至2003年1月来最低 * 土耳其里拉回稳，此前俄罗斯驻土耳其大使遇袭身亡 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约12月20日 - 美元周二攀升至14年高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED) 主席叶伦有关就业市场的讲话，巩固了美国明年升息较预期更快的观点。 市场交投清淡，美元兑主要货币上涨，和美债收益率一起攀升，叶伦周一称，美国就业 市场处于近十年来最佳状态，暗示薪资增长正在加快。 “美元涨势部份是受公债收益率推动，但市场成交量很低，”美林美银的G10货币策略 师Ian Gordon说。 美元指数 上升逾0.1%，至103.31，此前触及2002年12月来最高103.65。 指标10年期公债 收益率上升超过2个基点，至2.562%。 自11月8日美国大选以来，美元上升和公债遭到抛售，因押注当选总统特朗普将实施减 税及增加财政支出的计划，可能令美国国经济增长加速，并推高通胀率。 美元兑日圆反弹，此前日本央行一如预期维持货币政策不变，令部份原本预计央行可能 暗示缩减货币刺激规模的交易商感到失望。 日本央行周二保持引导短期利率在负0.1%和10年期公债收益率在零附近水准的承诺不变 ，一如外界预期。 美元兑日圆 上涨0.6%，至117.72日圆，离上周触及的10个半月高位118.66日圆仅 咫尺之遥。 周一，日圆跳涨，受助于避险需求，此前土耳其和德国发生致命袭击事件。 土耳其里拉兑美元 持稳在3.5300里拉，在周一下跌后回稳，当日俄罗斯驻土耳其 大使在安卡拉遇袭身亡，导致里拉下跌。 分析师和交易商表示，投资者担心明年多个欧洲国家的重要选举，以及地区成长前景温 和，对欧元带来进一步下行压力。 路透数据显示，欧元兑美元 下滑0.1%，报1.0385美元，此前触及2003年1月来最 低1.0350美元。 因欧元和日圆面临阻力，对美元的需求将可能持续。 “美元将继续得到支持。有短期涨势衰竭的迹象，但动能依然存在，”BTIG首席技术策 略师Katie Stockton说。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0385 1.0402 -0.16 -4.37 1.0860 美元/日圆 117.84 117.07 +0.66 -2.04 120.30 欧元/日圆 122.38 121.76 +0.51 -6.20 130.47 美元/瑞郎 1.0294 1.0268 +0.25 +2.76 1.0018 英镑/美元 1.2365 1.2398 -0.27 -16.10 1.4738 美元/加元 1.3367 1.3407 -0.30 -3.41 1.3839 美元/离岸人民币 6.9377 6.9315 +0.09 +5.63 6.5680 澳元/美元 0.7259 0.7245 +0.19 -0.22 0.7275 欧元/瑞郎 1.0683 1.0683 +0.00 -1.86 1.0886 欧元/英镑 0.8406 0.8389 +0.20 +14.10 0.7367 新西兰元/美元 0.6914 0.6927 -0.19 +1.30 0.6825 美元/挪威克朗 8.7035 8.6842 +0.22 -1.54 8.8398 欧元/挪威克朗 9.0415 9.0333 +0.09 -5.83 9.6011 美元/瑞典克朗 9.3480 9.3876 -0.42 +10.67 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.7099 9.7536 -0.45 +5.88 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)