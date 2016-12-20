加拿大股市：连续第四日收高，金融与材料类股领涨

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透多伦多12月20日 - 加拿大指标股指周二连续第四个交易日扬升，扳回美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息后的多数跌幅，金融和材料股涨势抵消了防御类股跌势。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升23.11点或0.15%，至15,292.96点。
该指数今年已攀升17.5%。最近主要产油国达成减产协议以及美国出台经济刺激举措的前景，给股市带来进一步的上涨动力。
“有相当数量股票仓位较少的(投资者)账户很可能在寻找机会...在他们认为还会继续上涨的板块出手买入，”宏利资产管理资深交易员Peggy Bowie表示。
Bowie说，投资者建仓不足的板块之一就是金融股。
金融类股上涨0.4%，Fairfax Financial Holdings 以近5%的升幅领涨。
包括贵金属与基本金属矿企以及肥料公司在内的整体材料类股上扬1.3%。
指标股指10大板块中，防御类股等七个收低。防御类股包括电信、公用事业和消费必需品企业。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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