金砖国家：12月20日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月20日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.02%，报851.31点。
中国股市：沪综指续收跌创逾一个半月新低，钢铁煤炭等周期股领跌
中国汇市：人民币小幅收跌，购汇旺及机构倒量促单日成交逾400亿美元
香港股市：收低创五个月收盘最低，主要受中资股下跌拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.83%，报57,582.893点。巴西央行宣布削减债信成本的举措，带动金融股走高。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3425/36，上日收报3.3700/15。
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南非股市：追随主要海外股市升势，指标Top-40指数 收盘上涨0.98%，报43,755.03点；大盘综合指数 收盘上涨0.93%，报50,343.24点。
南非汇市：兰特兑美元走高，跟随新兴市场货币走势
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印度股市：连续第五个交易日下滑，金融股领跌。BSE指数 收盘下跌0.25%，报26,307.98点；NSE指数 收盘下跌0.27%，报8,082.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.03，上日收报67.865。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.1%，报1,142.54点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.2%，报598.02点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.79%，报61.46；卢布兑欧元 升值0.96%，报63.85。(完) (整理 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。