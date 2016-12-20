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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 07:22 BJT

金砖国家：12月20日股汇市收盘纵览

路透12月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月20日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.02%，报851.31点。

中国股市：沪综指续收跌创逾一个半月新低，钢铁煤炭等周期股领跌

中国汇市：人民币小幅收跌，购汇旺及机构倒量促单日成交逾400亿美元

香港股市：收低创五个月收盘最低，主要受中资股下跌拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.83%，报57,582.893点。巴西央行宣布削减债信成本的举措，带动金融股走高。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3425/36，上日收报3.3700/15。

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南非股市：追随主要海外股市升势，指标Top-40指数 收盘上涨0.98%，报43,755.03点；大盘综合指数 收盘上涨0.93%，报50,343.24点。

南非汇市：兰特兑美元走高，跟随新兴市场货币走势

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印度股市：连续第五个交易日下滑，金融股领跌。BSE指数 收盘下跌0.25%，报26,307.98点；NSE指数 收盘下跌0.27%，报8,082.4点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.03，上日收报67.865。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.1%，报1,142.54点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.2%，报598.02点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.79%，报61.46；卢布兑欧元 升值0.96%，报63.85。(完) (整理 陈宗琦；审校 徐文焰)

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