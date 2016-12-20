美国与加拿大经济指标预测--12月21日-12月28日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月21日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 397.5 抵押贷款再融资指数 -- 1,407.0 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 550 560 成屋销售(较前月) -1.0% +2.0% 12月22日(四) 1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +7.6% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月 -4.7% +4.6% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% +0.8% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -0.1% +5.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.2% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +3.3% +3.2% 最终销售 +2.8% +2.7% 消费者支出 -- +2.8% GDP平减指数 +1.4% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.7% +1.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 25.6 25.4 四周均值(万人) -- 25.775 续请失业金人数(万人) 12月10日当周 201.5 201.8 1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.08 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.7% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% 持平 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.1% 1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.3% +0.6% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.2% +0.1% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 12月 -- 正9 综合指数 -- 正1 1800 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE) 11月 -- +2.2% 12月23日(五) 1230 美国建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 120.1 建筑许可(较前月) -- -4.7% 1330 加拿大GDP(较前月) 10月 持平 +0.3% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月终值 98.0 98.0 现况指数 112.0 112.1 预期指数 89.0 88.9 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 57.5 56.3 新屋销售(较前月) +2.1% -1.9% 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济数据公布。 12月27日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1% 房价指数(较上年同期) +5.1% +5.1% 1500 美国消费者信心指数 12月 108.1 107.1 1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数 12月 -- 正4 12月28日(三) 1500 美国成屋待完成销售(较前月) 11月 +0.4% +0.1% 1530 美国达拉斯联储制造业活动指数 12月 -- 正10.2 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 陈宗琦)