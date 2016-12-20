意大利金融：西雅那银行通过债转股计划已筹资约5亿欧元--消息

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透米兰12月20日 - 一位消息人士称，截至周二意大利西雅那银行(Banca MPS) 通过债转股计划已募资约5亿欧元。这项计划是西雅那银行寻求民间救助的重要一环，该银行正在奋力一搏，希望筹资50亿欧元(52亿美元)从而避免政府介入援救。
西雅那银行近来被判定为欧盟体质最弱的一家主要银行，必须在月底前筹到这笔资金。此外其求助计划还包括出售280亿欧元不良贷款。
本次转股将在周三结束，该行预计可藉此筹资18亿欧元，其中机构投资者在第一阶段已经同意出资10亿欧元。
西雅那银行的供股计划将在周四结束，若能筹资32亿欧元，本次救助计划即告成功。
该行寄望于卡塔尔主权财富基金出资10亿欧元，但消息人士称该基金尚未决定是否投资。
如果西雅那银行依靠民间资金自救的计划不能成功，意大利政府援助最早可能在本周开始。政府周一决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业。 (完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。