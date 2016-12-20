意大利金融：西雅那银行通过债转股计划已筹资约5亿欧元--消息

路透米兰12月20日 - 一位消息人士称，截至周二意大利西雅那银行(Banca MPS) 通过债转股计划已募资约5亿欧元。这项计划是西雅那银行寻求民间救助的重要一环，该银行正在奋力一搏，希望筹资50亿欧元(52亿美元)从而避免政府介入援救。

西雅那银行近来被判定为欧盟体质最弱的一家主要银行，必须在月底前筹到这笔资金。此外其求助计划还包括出售280亿欧元不良贷款。

本次转股将在周三结束，该行预计可藉此筹资18亿欧元，其中机构投资者在第一阶段已经同意出资10亿欧元。

西雅那银行的供股计划将在周四结束，若能筹资32亿欧元，本次救助计划即告成功。

该行寄望于卡塔尔主权财富基金出资10亿欧元，但消息人士称该基金尚未决定是否投资。

如果西雅那银行依靠民间资金自救的计划不能成功，意大利政府援助最早可能在本周开始。政府周一决定寻求议会批准，筹借200亿欧元以稳定摇摇欲坠的国内银行业。 (完)