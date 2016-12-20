《中国报摘》--中国证券报12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中央农村工作会议召开，会前中共中央总书记、国家主席习近平主持召开中央政治局常委会会议指出，明年“三农”工作要坚持新发展理念，把推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线，培育农业农村发展新动能，提高农业综合效益和竞争力。
* 其他:
--中国证监会副主席方星海指出，要进一步加强期货市场监管和风险防范，不断提升市场运行质量，积极稳妥推进市场建设，进一步深化市场功能，促进供给侧结构性改革。
--国务院国资委党委日前召开会议传达中央经济工作会议精神，会议指出，要继续推动中央企业兼并重组，在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点；加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。
--金隅股份 公告称，公司、冀东发展集团与工商银行 北京市分行、工行河北省分行签订了《债转股合作协议》；债转股意向资金规模50亿元，可分期实施；金隅股份为债转股业务提供担保、回购等增信措施。
--茅台集团董事长袁仁国宣布，2016年集团营收为502亿元人民币，同比增19.5%；利润243亿元，同比增6.9%；总经理李保芳李保芳表示，茅台酒明年保障量为2.68万吨，集团销售收入目标达到600亿元，茅台酒不会跟风提价。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。