美股业绩：耐克第二季营收和获利优于预期，因需求增大且成本降低

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月20日 - 耐克公司(耐吉,Nike) 公布优于预期的季度营收和获利，受西欧和大中华等市场需求增加，以及成本降低所提振。
耐克最大市场--北美市场，在截至11月30日的第二季营收成长3%至36.5亿美元。
耐克在大中华市场的营收大增12%至10.6亿美元。扣除汇率变动的影响，在该地区的营收跳增17%。
然毛利率萎缩140个基点至44.2%，主因产品成本增加、美元升值及折扣商品的销售增加。
耐克第二季净利增至8.42亿美元或每股盈余0.50美元，上年同期为7.85亿美元或0.45美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股盈余0.43美元。
根据汤森路透数据，分析师平均获利预估已从9月的0.52美元下降。
销售和行政费用减少2%至25.1亿美元。
营收增加6.4%至81.8亿美元，优于分析师平均预估的80.9亿美元。
耐克股价周二盘后上涨1.7%至52.67美元。今年已下挫17%，为道琼成分股中表现最差者。(完) (编译 戴素萍 审校 汪红英)
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