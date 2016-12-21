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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--12月21日-12月23日

=============================今日重要政经日程==========================

12月21日（周三）

--上午10时 国家卫生计生委召开媒体沟通会，介绍推广医改经验有关情况。

=============================近期重要政经日程==========================

12月22日（周四）

*--2016中国国际商会年会在北京举行。

*--2016上海国资高峰论坛在上海举行。

12月23日（周五）

--澜沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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