欧洲企业：沃尔沃汽车筹集5亿美元，向上市更进一步

路透斯德哥尔摩12月20日 - 沃尔沃汽车已从一个瑞典机构投资者财团筹集50亿瑞典克朗(5.32亿美元)，向上市更进了一步。大约七年前沃尔沃被中国浙江吉利控股集团 收购。

沃尔沃周二表示，投资者已买入新发行的优先股，对吉利100%所有权具有“非实质性的稀释效应”，并暗示此项交易是沃尔沃在中国公司手中业绩扭转的里程碑；该公司在前东家福特汽车 旗下曾深陷亏损窘境。

“今日的行动，是沃尔沃汽车向长期怀抱的上市雄心更进了一步，”沃尔沃在声明中称。

吉利一名发言人表示，公司重申之前的声明，即目前没有将沃尔沃持股首次公开发行(IPO)的计划；该发言人拒绝界定“目前”的含义。

以营收和员工数量来说，沃尔沃是瑞典最大的公司。该公司在2008年金融危机期间出现亏损，而当时挣扎求生的福特不得不将沃尔沃低价出售。

吉利以18亿美元收购沃尔沃之后，很多分析师怀疑这家中国最大的私营汽车制造商能否与奔驰 、宝马 一较长短。

但吉利对新车型和工厂的一波投资潮使批评者闭上了嘴，同时该公司继续强调沃尔沃的瑞典根脉，最近的广告是由足球名将伊布拉希莫维奇担纲，他可是曼彻斯特联队的瑞典前锋。

该公司寻求在美国、中国和欧洲实现成长，希望在这些地区市场份额翻倍。

沃尔沃1-11月汽车销量473,528辆，得益于XC90运动型车(运动休旅车，SUV)的强劲需求。这是在吉利旗下开发的第一款新车型--应会超过去年的创纪录销量。