中国个股：金隅股份及冀东集团、工行签订债转股框架协议，规模50亿元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月21日 - 中国北京金隅股份有限公司 周三公告，近日与冀东发展集团、工行 北京分行、工行河北分行签订债转股合作框架协议，意向规模50亿元人民币，可分期实施。
公告称，本次债转股协议目的为支持京津冀协同发展和水泥行业产能优化，从金融方面支持金隅股份、冀东集团整合发展，优化二者债务结构，减轻债务负担，提高竞争能力和盈利能力。但协议签署不对公司今年经营业绩不构成重大影响。
根据协议，是次债转股将通过包括但不限于成立基金、股权投资等方式开展，业务范围包括但不限于金隅股份、冀东集团本部及下属子公司。金隅股份为债转股业务提供包括但不限于担保、回购等增信措施。
6月1日，金隅股份公布对冀东发展集团增资并收购股权的议案，以现金4.75亿元认购冀东集团新增注册资本，加上其他收购，金隅股份持有冀东集团55%股权成为控股股东，唐山市国资委持有剩余的45%股权。
本月稍早，工行宣布以120亿元投资设立资产管理公司，统筹负责全集团债转股业务。 该行此前并与山东黄金集团开展总规模约100亿元的债转股业务，以降低后者杠杆率。
金隅股份周二收报4.37元，最近一个月下跌5.82%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 李宏薇 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。