版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:23 BJT

中国个股：金隅股份及冀东集团、工行签订债转股框架协议，规模50亿元

路透上海12月21日 - 中国北京金隅股份有限公司 周三公告，近日与冀东发展集团、工行 北京分行、工行河北分行签订债转股合作框架协议，意向规模50亿元人民币，可分期实施。

公告称，本次债转股协议目的为支持京津冀协同发展和水泥行业产能优化，从金融方面支持金隅股份、冀东集团整合发展，优化二者债务结构，减轻债务负担，提高竞争能力和盈利能力。但协议签署不对公司今年经营业绩不构成重大影响。

根据协议，是次债转股将通过包括但不限于成立基金、股权投资等方式开展，业务范围包括但不限于金隅股份、冀东集团本部及下属子公司。金隅股份为债转股业务提供包括但不限于担保、回购等增信措施。

6月1日，金隅股份公布对冀东发展集团增资并收购股权的议案，以现金4.75亿元认购冀东集团新增注册资本，加上其他收购，金隅股份持有冀东集团55%股权成为控股股东，唐山市国资委持有剩余的45%股权。

本月稍早，工行宣布以120亿元投资设立资产管理公司，统筹负责全集团债转股业务。 该行此前并与山东黄金集团开展总规模约100亿元的债转股业务，以降低后者杠杆率。

金隅股份周二收报4.37元，最近一个月下跌5.82%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 李宏薇 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐