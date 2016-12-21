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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:24 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

**上海证券报**

--香港金管局总裁陈德霖表示，深港通是桥梁，不必在意短期资金流向问题；他同时展望，下一步内地与香港两地资本市场的合作可能在债券市场领域，但目前仍处于研究阶段。另外他认为，长期来看人民币不存在大幅贬值的基础。

--Wind数据显示，2016年以来，交易所资产证券化产品发行额已较2015年全年翻番。以券商、基金子公司为主导、交易所为平台的企业资产证券化业务正在证券业全面铺开。

--广东金融高新区股权交易中心公告称，侨兴电信和侨兴电讯两家企业通过广东股交中心发行的债券项目20日到期，两家企业表示资金周转困难，无法按时还款；而作为保险公司的浙商财产保险股份有限公司已启动理赔流程。

**人民日报**

--国家邮政局公布的监测数据显示，截至12月20日，2016年中国快递业务量已突破300亿件，继续稳居世界第一。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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