《中国报摘》--其他报纸重要消息12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**上海证券报**
--香港金管局总裁陈德霖表示，深港通是桥梁，不必在意短期资金流向问题；他同时展望，下一步内地与香港两地资本市场的合作可能在债券市场领域，但目前仍处于研究阶段。另外他认为，长期来看人民币不存在大幅贬值的基础。
--Wind数据显示，2016年以来，交易所资产证券化产品发行额已较2015年全年翻番。以券商、基金子公司为主导、交易所为平台的企业资产证券化业务正在证券业全面铺开。
--广东金融高新区股权交易中心公告称，侨兴电信和侨兴电讯两家企业通过广东股交中心发行的债券项目20日到期，两家企业表示资金周转困难，无法按时还款；而作为保险公司的浙商财产保险股份有限公司已启动理赔流程。
**人民日报**
--国家邮政局公布的监测数据显示，截至12月20日，2016年中国快递业务量已突破300亿件，继续稳居世界第一。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。