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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:28 BJT

《香港报摘》--经济日报12月21日

**头版头条**

--政府公布《长远房屋策略》2016年周年进度报告，未来10年总房屋供应目标仍维持46万伙单位；未来三、四年一手私人住宅供应量为9.3万伙单位，是2004年9月以来新高，亦较政府原本预计高逾四成。

**其他**

--外电引述消息人士指，由于外国投资者对从事互联网保险业务的众安兴趣不大，加上不希望与大股东之一蚂蚁金服的上市计划造成潜在竞争，故决定放弃来港计划。

--联交所披露权益资料显示，海航上周二在启德地截标前，于场外以每股6.05港元，购入逾9,830万股KTL ，相当于总股本61.44%，涉资近5.95亿港元。

--在上市7个交易日内累升逾7倍的膳源控股 ，被证监会点名指出现股权高度集中。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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