《香港报摘》--经济日报12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--政府公布《长远房屋策略》2016年周年进度报告，未来10年总房屋供应目标仍维持46万伙单位；未来三、四年一手私人住宅供应量为9.3万伙单位，是2004年9月以来新高，亦较政府原本预计高逾四成。
**其他**
--外电引述消息人士指，由于外国投资者对从事互联网保险业务的众安兴趣不大，加上不希望与大股东之一蚂蚁金服的上市计划造成潜在竞争，故决定放弃来港计划。
--联交所披露权益资料显示，海航上周二在启德地截标前，于场外以每股6.05港元，购入逾9,830万股KTL ，相当于总股本61.44%，涉资近5.95亿港元。
--在上市7个交易日内累升逾7倍的膳源控股 ，被证监会点名指出现股权高度集中。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。