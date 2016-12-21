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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:38 BJT

《香港报摘》--信报12月21日

**头版头条**

--受美元强势影响，香港银行同业拆息（HIBOR）持续攀升，1个月拆息攀至0.675厘，在短短两个月内升了1.4倍，业主供楼负担显着增加。

**其他**

--中银香港 汶莱分行开业，标志着母行中国银行 整个集团成为第一家实现东盟10国网络全覆盖的中国金融机构。

--天马影视 控股权易手，公司原大股东黄栢鸣旗下的荣恩有限公司计划向鑫科材料 出售7.76亿股或29.9%的股份，总代价1.94亿港元。

--由去年4月1日起停牌至今的铭源医疗 与旗下两间附属公司入禀高等法院，控告前核数师德勤违反责任，未能发现公司管理不当的行为，导致公司蒙受至少数以亿元损失，因此决定采取法律行动，向德勤索偿。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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