《香港报摘》--信报12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--受美元强势影响，香港银行同业拆息（HIBOR）持续攀升，1个月拆息攀至0.675厘，在短短两个月内升了1.4倍，业主供楼负担显着增加。
**其他**
--中银香港 汶莱分行开业，标志着母行中国银行 整个集团成为第一家实现东盟10国网络全覆盖的中国金融机构。
--天马影视 控股权易手，公司原大股东黄栢鸣旗下的荣恩有限公司计划向鑫科材料 出售7.76亿股或29.9%的股份，总代价1.94亿港元。
--由去年4月1日起停牌至今的铭源医疗 与旗下两间附属公司入禀高等法院，控告前核数师德勤违反责任，未能发现公司管理不当的行为，导致公司蒙受至少数以亿元损失，因此决定采取法律行动，向德勤索偿。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。